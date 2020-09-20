В Минске возле резиденции Лукашенко заблокировано движение

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Движение транспорта рядом с площадью Государственного флага и выставочным центром «БелЭкспо», где находится резиденция белорусского президента Александра Лукашенко, полностью перекрыто.

Сотрудники силовых структур растянули колючую проволоку на проезжей части, ведущей к резиденции — Дворцу независимости — с улицы Орловской. Блокируют дороги у резиденции и два бронетранспортёра. Проехать на машине в этом районе нельзя, однако полицейские всё же пускают немногочисленных прохожих.

Перекрыто движение и по проспекту Победителей в направлении резиденции. У Дворца независимости дежурят восемь бронированных разведывательно-дозорных машин (БРДМ).

Рядом со зданием верховного суда стоят машины с сотрудниками ОМОНа, а также внутренние войска. Территорию возле «БелЭкспо» оцепили бойцы внутренних войск, вооружённые автоматами, передаёт корреспондент ТАСС.

Сейчас на площади Победы помимо колючей проволоки размещены ещё и металлические заграждения. Кроме того, её оцепили силовики. Рядом стоят несколько автобусов и армейских грузовиков.

При этом в парке Победы спокойно гуляют мамы с колясками, так как в воскресенье в Минске установилась солнечная и тёплая погода.

Накануне в Минске прошёл женский марш. Участницы акции были одеты в красно-белые блестящие одежды. По данным ГУВД, во время митинга были задержаны несколько человек «за участие в несанкционированном массовом мероприятии». Однако, по данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна», силовики увезли в отделение порядка 140 человек.

Белорусы протестуют уже больше месяца. Они не согласны с итогами президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа. По данным ЦИК, занимающий пост президента с 1994 года Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.

Силовики в первые дни жёстко разгоняли протестующих и применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщали официальные источники, за первые дни задержали более 6,7 тыс. человек. По данным МВД Белоруссии, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.

Как писал NEWS.ru, белорусские силовики начали задерживать участников очередной демонстрации в Минске. Разгон протестующих проходит возле станции метро «Немига».