В Минске возбудили уголовное дело против белорусских наемников на Украине СК Белоруссии возбудил уголовное дело против белорусских наемников на Украине

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Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело против создателей и участников экстремистского батальона белорусских наемников на Украине, сообщается на сайте ведомства. По его данным, группа граждан Белоруссии, находясь на территории Украины, Литвы и Польши, создала так называемый полк имени Кастуся Калиновского с участием представителей «радикального мира», а также лиц, скрывающихся от уголовного преследования.

В отношении руководителей и уже установленных участников преступного формирования возбуждено уголовное дело по ст. 361-1 («Создание экстремистского формирования либо участие в нем») Уголовного кодекса Республики Беларусь, — отмечается в сообщении комитета.

В СК также сообщили, что экстремисты предпринимали попытки вербовки граждан Белоруссии для последующего их участия в вооруженных конфликтах, террористической деятельности на белорусской территории, финансировании экстремизма, разжигании социальной и идеологической вражды в обществе. По его данным, целью формирований должно было стать оказание вооруженного сопротивления при проведении специальной военной операции и для последующего вооруженного захвата власти в Белоруссии.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом заявил сам белорусский лидер. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии. Кроме того, данный шаг является «ответом на действия Польши, которая начала разворачивать воинские соединения на границе с Белоруссией».

Политолог Валерий Карбалевич в свою очередь допустил возможность отправки белорусских войск на Украину для участия в СВО без разрешения Лукашенко. По его словам, это может произойти, если объединенный контингент возглавит российский генерал.