В Минске сообщили о желании договориться с РФ о рефинансировании долга Минфин Белоруссии: Минск хочет договориться с РФ о рефинансировании долга

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Белоруссия хочет договориться с Россией о рефинансировании своего внешнего государственного долга. Об этом сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» глава министерства финансов страны Юрий Селиверстов. По его словам, Минск не может выйти на западный рынок заимствований по причине санкций, при этом предварительные договоренности на уровне глав двух государств уже получены, их остается только формализовать.

Момент, с которым надо определяться в начале-конце года, — это рефинансирование наших долгов, взаимоотношения с нашими долговыми партнерами. Традиционно у нас более 70% — это коллеги из РФ. Поэтому необходимо с ними обсуждать, как мы будем двигаться дальше, потому что понятно, что из-за санкционных вещей выйти на европейский рынок и осуществлять заимствования там у нас не получится, — сказал Селиверстов.

При этом он подчеркнул, что отсутствие выхода на западный рынок заимствований не пугает Минск, поскольку традиционно данный вопрос в Белоруссии решали именно с РФ. В ближайшее время престоит провести техническую работу и оформить договоренности, которых достигли главы двух стран.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Москва и Минск выполнили около 70% мероприятий по реализации союзных отраслевых программ. По его словам, реализация 28 отраслевых программ, принятых на заседании Высшего госсовета Союзного государства, позволит обеспечить равные права граждан и субъектов хозяйствования двух стран, особенно по части интеграции в экономической сфере.

Программы предусматривают сближение макроэкономической политики, гармонизацию денежно-кредитной политики и валютного регулирования, налогового и таможенного законодательства. Стороны договорились о формировании единых рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также электроэнергии. Программы также предполагают единые правила конкуренции, защиты прав потребителей, отмену роуминга, проведение согласованной политики в социально-трудовой сфере.