Польские пограничники издевались над пятью мигрантами Госпогранкомитет Белоруссии: Польша насильно вытеснила в республику пять мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Польские пограничники насильно вытеснили пятерых мигрантов через границу с Белоруссией, сообщил в Telegram-канале Госпогранкомитет республики. Силовики применили против беженцев слезоточивый газ и физическую силу, говорится в заявлении.

Очередной факт жестокого отношения властей Польши к беженцам зафиксирован на границе с Беларусью. Польские силовики, по сложившейся традиции, ночью доставили группу иностранных граждан, а затем подводили закованных в наручники людей к заграждению, — сообщили в ведомстве.

Пограничники издевались над мигрантами, заставляя их проходить через калитку, «предназначенную для животных», добавили в Госпогранкомитете. Гражданство каких стран имели пострадавшие иностранцы, не уточняется.

Польша намеренно умалчивает о подобных происшествиях, говорится в сообщении. Таким образом Варшава пытается убедить общественность в «агрессивности» беженцев, отметили в Госпогранкомитете республики.

Ранее Литва перекрыла движение на границе с Белоруссией. В Госпогранкомитете республики уточнили, что решение было принято в одностороннем порядке. Белоруссия по-прежнему готова осуществлять пропуск пеших граждан и транспорта. По словам представителей ведомства, литовская сторона обостряет обстановку на границе и провоцирует образование очередей.