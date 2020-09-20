В Минске снизили скорость мобильного Интернета по требованию властей

В белорусской столице начали снижать скорость мобильного Интернета. Такое требование выдвинули государственные органы. Об этом заявил белорусский оператор связи А1.
Согласно распоряжению уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги, — говорится в сообщении в Twitter компании.
В следующем твите говорится, что о восстановлении корректного доступа оператор сообщит, как только это станет возможным.
Протесты в Белоруссии не прекращаются с президентских выборов, которые состоялись 9 сентября. Уже больше месяца подряд белорусы просят президента Александра Лукашенко уйти с главного поста республики. Наиболее масштабные акции проходят по выходным.Сегодня протестующие намереваются пройти «маршем справедливости» по центру столицы, чтобы принести к зданию Верховного суда портреты чиновников, которые, по их мнению, подлежат трибуналу. Аналогичные акции проходят и в других городах республики.
Накануне в Минске прошёл женский марш. Участницы акции были одеты в красно-белые блестящие одежды. По данным ГУВД, во время митинга были задержаны несколько человек «за участие в несанкционированном массовом мероприятии». Однако, по данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна», силовики увезли в отделение порядка 140 человек.
Как писал NEWS.ru, на крыше резиденции Лукашенко в Минске появились снайперы.