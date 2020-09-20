В Минске снизили скорость мобильного Интернета по требованию властей

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В белорусской столице начали снижать скорость мобильного Интернета. Такое требование выдвинули государственные органы. Об этом заявил белорусский оператор связи А1.

Согласно распоряжению уполномоченных государственных органов 20 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги, — говорится в сообщении в Twitter компании.

Ð£Ð²Ð°Ð¶Ð°ÐµÐ¼ÑÐµ Ð°Ð±Ð¾Ð½ÐµÐ½ÑÑ!

Ð ÑÐ¾Ð¾ÑÐ²ÐµÑÑÑÐ²Ð¸Ð¸ Ñ ÑÐ°ÑÐ¿Ð¾ÑÑÐ¶ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ ÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾Ð¼Ð¾ÑÐµÐ½Ð½ÑÑ Ð³Ð¾ÑÑÐ´Ð°ÑÑÑÐ²ÐµÐ½Ð½ÑÑ Ð¾ÑÐ³Ð°Ð½Ð¾Ð² 20 ÑÐµÐ½ÑÑÐ±ÑÑ Ð² ÐÐ¸Ð½ÑÐºÐµ ÑÐ½Ð¸Ð¶ÐµÐ½Ð° Ð¿ÑÐ¾Ð¿ÑÑÐºÐ½Ð°Ñ ÑÐ¿Ð¾ÑÐ¾Ð±Ð½Ð¾ÑÑÑ Ð¼Ð¾Ð±Ð¸Ð»ÑÐ½Ð¾Ð³Ð¾ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐ½ÐµÑÐ°.

ÐÑÐ¿Ð¾Ð»Ð½ÐµÐ½Ð¸Ðµ Ð´Ð°Ð½Ð½Ð¾Ð³Ð¾ ÑÑÐµÐ±Ð¾Ð²Ð°Ð½Ð¸Ñ Ð²ÐµÐ´ÐµÑ Ðº ÑÑ ÑÐ´ÑÐµÐ½Ð¸Ñ ÐºÐ°ÑÐµÑÑÐ²Ð° ÑÐµÑÐ²Ð¸ÑÐ° Ð¿ÐµÑÐµÐ´Ð°ÑÐ¸ Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ Ð²ÑÐµÐ¼ÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð½ÐµÐ´Ð¾ÑÑÑÐ¿Ð½Ð¾ÑÑÐ¸ ÑÑÐ»ÑÐ³Ð¸. — Ð1 ÐÐµÐ»Ð°ÑÑÑÑ (@a1belarus) September 20, 2020

В следующем твите говорится, что о восстановлении корректного доступа оператор сообщит, как только это станет возможным.

Протесты в Белоруссии не прекращаются с президентских выборов, которые состоялись 9 сентября. Уже больше месяца подряд белорусы просят президента Александра Лукашенко уйти с главного поста республики. Наиболее масштабные акции проходят по выходным.Сегодня протестующие намереваются пройти «маршем справедливости» по центру столицы, чтобы принести к зданию Верховного суда портреты чиновников, которые, по их мнению, подлежат трибуналу. Аналогичные акции проходят и в других городах республики.

Накануне в Минске прошёл женский марш. Участницы акции были одеты в красно-белые блестящие одежды. По данным ГУВД, во время митинга были задержаны несколько человек «за участие в несанкционированном массовом мероприятии». Однако, по данным незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна», силовики увезли в отделение порядка 140 человек.

Как писал NEWS.ru, на крыше резиденции Лукашенко в Минске появились снайперы.