В Минске слышны взрывы в районе станции метро «Пушкинская»

https://static.news.ru/photo/09172b02-2730-11eb-867e-fa163e074e61_660.jpg Фото: ТАСС

В белорусской столице раздаются хлопки, похожие на взрыв светошумовой гранаты. Происходит это в районе станции метро «Пушкинская».

В этой части Минска сейчас проходит традиционная воскресная акция белорусской оппозиции, сообщил корреспондент ТАСС с места событий. Силовики и бойцы внутренних войск, которых там очень много, разгоняют и массово задерживают протестующих.

Некоторые участники несанкционированного митинга пострадали, вероятно, из-за взрыва светошумовой гранаты. Кроме того, в районе сбора людей стоит водомёт.

Акции протеста против Александра Лукашенко, который в 2020 году пошёл уже на шестой президентский срок, в Белоруссии не утихают уже три месяца после того, как были объявлены итоги голосования. Митингующие не согласны с результатами и считают, что победила на выборах оппозиционный кандидат Светлана Тихановская.

Полиция и силовики с самого начала акций протеста грубо задерживают их участников и, по неофициальным данным, от их действий пострадали уже сотни человек. Есть и жертвы. Так, 11 ноября в Минске погиб оппозиционный активист Роман Бондаренко. Он увидел, как во двор его дома приехали неизвестные люди в масках. Они стали снимать оппозиционные бело-красно-белые ленты. Минчанин вышел спросить, что происходит. Началась драка, после которой Романа увезли на микроавтобусе. Позднее он умер в больнице.

Лукашенко после этого поручил Генпрокуратуре Белоруссии взять расследование с гибелью оппозиционера под особый контроль. Он подчеркнул, что интересовался у председателя Следственного комитета, как идёт расследование, предупредив, что нужно подходить к делу «честно и объективно».

Как писал NEWS.ru, посольство США в Минске осудило насилие со стороны силовиков в отношении протестующих и призвало власти Белоруссии расследовать обстоятельства гибели Бондаренко.