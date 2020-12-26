В Минске с раннего утра противники власти вышли на локальные акции протеста

https://static.news.ru/photo/5541c828-482a-11eb-858d-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/STR/ТАСС

Жители белорусской столицы, не согласные с действиями властей, решили не проводить централизованные акции протеста, но уже с самого раннего утра вышли на локальные митинги в разных частях города.

Уже в 6:45 минчане начали шествия в районе Тракторного завода, ещё затемно прошел и марш в районе Малиновка, а с приходом рассвета подтянулись также жители улицы Маяковского, — сообщает белорусский информационный портал Onliner.

Протестующие собираются в небольшие колонны. С собой у них атрибутика в бело-красно-белых цветах. Они выстраиваются в так называемые «цепи солидарности» и скандируют: «Пока мы едины, мы непобедимы», «Присоединяйся». Акции проходят у станции метро «Спортивная», в районе «Золотая горка», «Курасовщина», «Каменная горка», «Уручье». О задержаниях пока не сообщается.

При этом в «Уручье» на встречу оппозиционно настроенным жителям Минска вышла небольшая группа сторонников действующей власти с красно-зелеными флагами, а на улице Кирилла Туровского заметили автомобили с госфлагами.

Оппозиция Белоруссии ранее обратилась к сторонникам в Telegram-каналах. По мнению противников власти, в новогодние и рождественские праздники пришло время немного передохнуть «после длительной борьбы и изнурительного противостояния».

В качестве протестных мер на это время предлагается участвовать в локальных маршах и украшать свои дома «в правильные цвета, бело-красно-белые». В ответ на это МВД Белоруссии сообщило, что в праздники меры безопасности будут усилены.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в начале августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После их оглашения в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы.

Накануне пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова заявила, что влияние деструктивных Telegram-каналов, авторы которых поддерживают протестные акции, на граждан Белоруссии уменьшилось по сравнению с осенними показателями, сообщал NEWS.ru.