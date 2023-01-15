В Минске рассказали о попытках наладить диалог с Киевом Замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Муравейко: попытки наладить диалог с Киевом были безуспешными

Фото: dpsu.gov.ua

Власти Белоруссии предпринимали попытки наладить диалог с Украиной по линии пограничных и оборонных ведомств, сообщил в интервью телеканалу СТВ первый заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Павел Муравейко. Однако, по его словам, такие инициативы пока не увенчались успехом.

Минск ведет диалог по линии пограничных уполномоченных, но, к сожалению, он не всегда дает положительные результаты. Мы разговаривали по военной линии — тоже пока не дает каких-то результатов, — сказал он.

По словам Муравейко, в Белоруссии видят все действия, в том числе неадекватные, когда непонятные формирования, созданные на территории Украины, ведут стрельбу в сторону границы республики, нарушают пограничные знаки и всячески провоцируют. Белорусские военные готовы пресечь любую провокацию и террористическую угрозу, откуда бы она ни исходила, которая может нанести ущерб государству, добавил он.

Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко заявил, что часть украинских войск была переброшена к границе с Белоруссией. Он отметил, что такая мера была принята для того, чтобы не была перерезана линия, которая позволяет Украине общаться с Западом.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сказал на совещании по безопасности северо-западных областей страны, что Киев не наблюдает угрозы со стороны Белоруссии, однако войскам на границе необходимо быть наготове. По его словам, от Минска не видно ничего мощного, кроме мощных заявлений.