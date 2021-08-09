В Минске рассказали о «низкой точке» отношений с Киевом

Политические отношения Киева и Минска находятся «в самой низкой точке», чего не скажешь об экономических отношениях. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Причины вы знаете. Я говорил, что наверху мы тут шумим, такие наши отношения, — сказал Лукашенко в ходе пресс-конференции «Большой разговор».

Политик отметил, что стороны ведут диалог с целью налаживания отношений двух стран. Также Лукашенко добавил, что любая попытка Киева силой вернуть Донбасс закончится трагедией для Украины.

Отношения Киева и Минска ухудшились в тот момент, когда МИД Украины после проведения инаугурации Лукашенко заявил, что не считает его легитимным президентом. Кабинет министров Украины инициировал введение санкций против окружения Лукашенко, а также сына президента Белоруссии Виктора Лукашенко. Президент республики обвинял украинские власти во вмешательстве во внутренние дела, а Киев опровергал эти слова.

Ранее Лукашенко рассказал, что никакие санкции и никакое давление не поставили Белоруссию на колени.