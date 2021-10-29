В Минске раскритиковали заявления Варшавы о провокациях на границе

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский назвал заявления польских пограничников о якобы наблюдающихся случаях провокации на границе стран «пустой болтовнёй», передаёт РИА Новости.

Накануне в Пограничной страже Польши заявили, что по белорусской стороне границы ездит автомобиль, из которого раздаётся запись плача и криков детей. Кроме того, в сторону польских солдат якобы выстрелили из сигнального пистолета. До этого в Польше уже сообщали о провокациях.

Пустая болтовня! А вернее — фейк-ньюс. Неясно, что мерещится время от времени польским пограничникам и что за выстрелы и крики они слышат. Каких-либо подтверждений — видео, фото или аудиозаписей — не предоставлено. Как и в случае с обвинением в стрельбе сигнальными пистолетами в сторону польских солдат, — сказал Бычковский.

По его мнению, ничем не подтверждённые заявления со стороны Варшавы являются манипуляцией с целью замаскировать инфошумом и оправдать незаконные действия по отношению к беженцам.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов спрогнозировал дальнейшее нагнетание ситуации вокруг Белоруссии из-за наплыва мигрантов-нелегалов в Европу. Он выразил надежду, что Минск не отступит от своих принципов.

Миграционный кризис на границах Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом. Ряд стран направил к границам военных и начал строительство стен.