В Минске протестующие женщины прорвали цепь ОМОНа

Женский марш в Минске столкнулся с ОМОНом, который задержал часть протестующих. Тем не менее белорусские женщины сумели прорвать цепь правоохранителей.
Как
Уточняется, что во время протеста женщины кричали в сторону силовиков «Позор» и «Вам никто не даст».
В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.
Ранее NEWS.ru писал, что в женском марше в Минске приняли участие 10 тысяч женщин.
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