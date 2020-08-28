В Минске протестующие женщины прорвали цепь ОМОНа

https://static.news.ru/photo/669c5088-ea25-11ea-abfe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Женский марш в Минске столкнулся с ОМОНом, который задержал часть протестующих. Тем не менее белорусские женщины сумели прорвать цепь правоохранителей.

Как сообщает белорусское издание tut.by в своём Telegram-канале, ОМОН попытался блокировать движение колонны протестующих на пересечении улиц Богдановича и Сурганова.

Уточняется, что во время протеста женщины кричали в сторону силовиков «Позор» и «Вам никто не даст».

В Белоруссии уже вторую неделю продолжаются масштабные акции протеста. Они начались после подведения предварительных итогов голосования на президентских выборах, завершившихся 9 августа. По официальным данным, в очередной раз победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко с поддержкой более чем в 80%. Однако протестующие считают, что результаты недостоверны и победу на самом деле одержала Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что в женском марше в Минске приняли участие 10 тысяч женщин.