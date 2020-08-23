В Минске протестующие отошли от Дворца Независимости

Сторонники оппозиции Белоруссии отошли от Дворца Независимости в Минске, который является резиденцией главы государства Александра Лукашенко.
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В настоящий момент на улицах нет крупных групп сторонников оппозиции, проспект Победителей открыли для движения автомобилей.
Ранее официальный Telegram-канал президента Белоруссии «ПУЛ Первого» опубликовал видео, на котором глава государства прилетел на вертолёте ко Дворцу Независимости. На кадрах глава выходит из вертолёта в бронежилете и с автоматом в руках. Его сопровождают военные. Сообщается, что видеозапись сделана около часа назад.
NEWS.ru писал, что соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова попросила протестующих не провоцировать солдат, которые охраняют стелу «Минск — город-герой». Она отметила, что безопасность и жизнь — это самая главная ценность.
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