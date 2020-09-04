В Минске проходит «женский марш мира»

https://static.news.ru/photo/1829b9ce-ef7d-11ea-a0ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

В Минске стартовала очередная акция протеста, которая получила название «женский марш мира».

Её участницы собрались возле Комаровского рынка, а затем двинулись к проспекту Независимости. По данным TUT.BY, в мероприятии принимают участие около четырёх тысяч женщин. Также замечены участницы с государственным красно-зеленым флагом. Девушки принесли на акцию флаги других стран — Италии, США, Албании, Германии, Израиля. Среди протестующих ходят силовики с рациями. Они не делают никому замечаний.

Движение по проспекту Независимости в сторону круглой площади перекрыто ГАИ. Голова колонны дошла до площади Победы. Улицы Академия Наук и Якуба Коласа перекрыты на въезд в центр. Пропускают только общественный транспорт. На улице Веры Хоружей зафиксированы микроавтобусы без номеров. В них, предположительно, находятся милиционеры в штатском.

Ранее студентов Минского лингвистического университета задержали около площади Якуба Колбаса. Из колонны парней выхватывали люди в масках. Прохожие возмущённо кричали: «Что вы делаете?».

В Белоруссии уже 28-й день продолжаются протесты несогласных с результатами выборов президента. Победу на них одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы. Она создала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с властью. Лукашенко убеждён, что в стране пытаются провести цветную революцию. Он заявил, что протесты финансируются из-за рубежа.

NEWS.ru писал, что 4 сентября в центре Минска встретились колонны противников и сторонников Лукашенко. Люди мирно прошли мимо друг друга.