В Минске проходит «женский марш мира»

В Минске стартовала очередная акция протеста, которая получила название «женский марш мира».
Её участницы собрались возле Комаровского рынка, а затем двинулись к проспекту Независимости. По данным TUT.BY, в мероприятии
Движение по проспекту Независимости в сторону круглой площади перекрыто ГАИ. Голова колонны дошла до площади Победы. Улицы Академия Наук и Якуба Коласа перекрыты на въезд в центр. Пропускают только общественный транспорт. На улице Веры Хоружей зафиксированы микроавтобусы без номеров. В них, предположительно, находятся милиционеры в штатском.
Ранее студентов Минского лингвистического университета задержали около площади Якуба Колбаса. Из колонны парней выхватывали люди в масках. Прохожие возмущённо кричали: «Что вы делаете?».
В Белоруссии уже 28-й день продолжаются протесты несогласных с результатами выборов президента. Победу на них одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы. Она создала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с властью. Лукашенко убеждён, что в стране пытаются провести цветную революцию. Он заявил, что протесты финансируются из-за рубежа.
NEWS.ru писал, что 4 сентября в центре Минска встретились колонны противников и сторонников Лукашенко. Люди мирно прошли мимо друг друга.
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