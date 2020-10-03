В Минске началась очередная женская акция протеста

В Минске сегодня проходит очередная акция из серии женских протестов. В этот раз белоруски не стали выстраиваться в цепи солидарности или проводить марш. Они гуляют по столице небольшими группами с цветами в руках, а также с бело-красной атрибутикой, которая стала символом протеста.
В городе перекрыт ряд объектов. Улицы патрулируют силовики. Гуляющих женщин пока никто не задерживает.
На акцию сегодня вышли и студенты МГЛУ. Они собрались у входа в один из корпусов университета. Молодые люди поют и читают стихи.
Различного рода демонстрации проходят не только в столице. Например, в Солигорске люди устроили шествие, но их начали разгонять силовики. Сообщается о задержании восьми человек. Большинство из них — представители забастовочного комитета предприятия «Беларуськалий».
При этом в Бресте прошла провластная акция. Белорусские журналисты сообщают, что в ней участвовали автомобили с символикой НОДа. Это российское националистическое движение.
В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями, писал NEWS.ru.
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