В Минске началась очередная женская акция протеста

https://static.news.ru/photo/9d84ef4c-0587-11eb-b2c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/Global Look Press

В Минске сегодня проходит очередная акция из серии женских протестов. В этот раз белоруски не стали выстраиваться в цепи солидарности или проводить марш. Они гуляют по столице небольшими группами с цветами в руках, а также с бело-красной атрибутикой, которая стала символом протеста.

В городе перекрыт ряд объектов. Улицы патрулируют силовики. Гуляющих женщин пока никто не задерживает.

На акцию сегодня вышли и студенты МГЛУ. Они собрались у входа в один из корпусов университета. Молодые люди поют и читают стихи.

Различного рода демонстрации проходят не только в столице. Например, в Солигорске люди устроили шествие, но их начали разгонять силовики. Сообщается о задержании восьми человек. Большинство из них — представители забастовочного комитета предприятия «Беларуськалий».

При этом в Бресте прошла провластная акция. Белорусские журналисты сообщают, что в ней участвовали автомобили с символикой НОДа. Это российское националистическое движение.

В Белоруссии уже почти два месяца продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями, писал NEWS.ru.