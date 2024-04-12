В Минске появится скульптура в честь первой женщины-космонавта Белоруссии Художник Миско сообщил о планах установить скульптуру в честь полета Василевской

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Марина Василевска

Скульптурная композиция в честь полета на МКС первого космонавта независимой Белоруссии Марины Василевской появится в Минске, сообщил ТАСС художник Иван Миско. По его словам, монумент будет носить «обобщающий характер», его планируется выполнить из бронзы и гранита. Известно, что Василевская является первой женщиной-космонавтом из Белоруссии.

Уже есть эскизы, я их должен еще согласовать с Мариной [Василевской], с Олегом Новицким и Петром Климуком. Жду, когда пройдут реабилитацию возвратившиеся на землю космонавты. Она посвящена полету в космос первого космонавта суверенной Белоруссии. Конкретно, что будет изображено, пока говорить не буду, — рассказал Миско.

Говоря о сроках создания, художник отметил, что на это влияет множество факторов, в том числе финансирование. По словам скульптора, сам он готов реализовать задуманное в течение нескольких месяцев.

Ранее президент Александр Лукашенко присвоил звание Героя Белоруссии Марине Василевской. Это звание является высшей степенью отличия, его удостаиваются граждане, совершившие подвиги во имя свободы, независимости и процветания страны.