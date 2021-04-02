В Минске посмеялись над словами Кравчука о «холуйстве» Белоруссии

Заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Белоруссии Олег Гайдукевич отреагировал на высказывание бывшего президента Украины Леонида Кравчука, который назвал Минск «холуём» России.
Слышал это заявление, посмеялся. Думаю, и весь украинский народ сейчас смеётся со слов Кравчука, — заявил депутат РИА Новости.
По его словам, на Украине много времени уделяют разговорам о независимости, суверенитете, но «не могут принять ни одного самостоятельного решения».
Зеленский не может купить вакцину, которую хочет народ. Украинские политики сейчас — марионетки. Потеряли остатки независимости и суверенитета, — отметил Гайдукевич.
Он убеждён, что братский народ Украины это понимает. По его словам, на политику Украины влияют США, а в вопросе экономики Киев полностью зависит от Брюсселя. Депутат отметил, что политики в Киеве продвигают те решения, которые нужны США. При этом в Белоруссии совсем другая ситуация.
Мы сами решаем, с кем строить союз. Решили на референдуме, что с Россией, – и будем дальше строить его с Россией. Мы сами принимаем решения, в отношении кого вводить санкции, а в отношении кого нет. Мы сами принимаем решение – строить АЭС или нет. И мы её построили, — заявил Гайдукевич.
Политик отметил, что в Белоруссии самостоятельно принимают решения, как жить, и не позволяют вмешиваться во внутриполитическую ситуацию ни одной стране мира.
Поэтому касательно вчерашнего заявления [Кравчука] – у кого что болит, тот о том и говорит, — подчеркнул Гайдукевич.
Как писал NEWS.ru, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Россия является для Украины «врагом», а Белоруссия — «холуй». Политик подчеркнул, что у Москвы нет друзей, а есть либо враги, либо холуи.