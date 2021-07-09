В Минске отреагировали на постройку стены на границе с Литвой

В Минске не возражают против строительства ограждения на границе Белоруссии и Литвы. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей в интервью RT, фрагмент которого опубликован в Twitter.

Ради бога, пусть строят. На сей счёт уже всё сказано, — сказал Макей.

Он отметил, что Запад вводит санкции против Минска вопреки любым положениям международного права. В результате власти Белоруссии вынуждены искать дополнительные средства для того, чтобы заместить убывающие финансы и продолжить реализовать проекты, которые выгодны для государства и народа страны.

Ранее власти Литвы начали строительство стены на границе с Белоруссией. Пограничники должны указать на самые небезопасные участки, чтобы ограждение появилось там в первую очередь. Строительство будет состоять из трёх этапов, первым из которых будет установка проволочного заграждения. Так власти хотят защититься от потока нелегалов из Белоруссии.

Также власти Литвы ввели более жёсткие ограничения на свободное перемещение нелегальных мигрантов по стране. Раньше мигранты, которые незаконно пересекали границу страны и находились в пунктах временного размещения, считались прибывшими на территорию республики. Теперь они будут считаться таковыми только после соответствующего решения властей.