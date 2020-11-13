В Минске отпустили задержанных российских журналистов

https://static.news.ru/photo/bdb043ec-2761-11eb-83c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/ТАСС

Пять российских журналистов, задержанных во время воскресной акции протеста в Минске, были отпущены из отделения милиции.

Все покинули Центральное РУВД Минска, куда они были доставлены, — цитирует ТАСС посла Белоруссии в РФ Дмитрия Мезенцева.

Среди задержанных были корреспонденты ТАСС, МИА «Россия сегодня» и агентства «Интерфакс-Запад».

Журналисты работали в районе так называемой площади перемен, наблюдая за ней издалека. Примерно в 17:00 силовики задержали их и увезли в милицию для проверки документов. При этом журналисты были обозначены как представители СМИ и имели аккредитации на видном месте, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, правозащитный центр «Весна» сообщил, что в ходе воскресных митингов по всей стране были задержаны более 500 человек. Большинство из них попали в руки силовиков в Минске. Милиция пока не предоставила официальных данных о задержаниях.

В стране уже три месяца не утихают акции протеста против результатов выборов, на которых победил глава государства Александр Лукашенко. Выходящие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы и победу одержала кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.

По мнению Лукашенко, в стране пытаются устроить цветную революцию по западным методичкам. Он подчеркнул, что не «встанет на колени», даже если останется один. Политик заявил, что не даст разрушить протестующим то, что четверть века создавал своими руками.