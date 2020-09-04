В Минске ОМОН начал задержания студентов Лингвистического университета

https://static.news.ru/photo/90b7be1e-ee9b-11ea-9584-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Три микроавтобуса с ОМОНом приехали во двор Лингвистического университета в Минске. Там начались задержания студентов.

Как пишет издание TUT.BY, причины происходящего неизвестны. Отмечается, что на автобусах нет номеров.

На видеозаписях, которые публикуют журналисты, молодых людей задерживают люди в гражданской одежде с закрытыми лицами. До того как в здании появились силовики, студенты пели на английском языке «Марсельезу» — гимн Французской Республики.

Начали петь по новой песню, ничего плохого не делали. Тут врывается ОМОН и начинает всех распихивать, кричать, что если вы не пойдёте на занятия, то сейчас всех заберут. Парней начали хватать сразу. Администрация стояла и ничего не делала, — рассказала журналистам TUT.BY студентка Лингвистического университета.

В Белоруссии уже 27-й день продолжаются протесты против действующей власти. Вышедшие на улицы люди считают выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко, сфальсифицированными. Также по стране проходят митинги в поддержку президента.

NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, которая проиграла Лукашенко, убеждена, что протесты в стране не закончатся. По её мнению, вышедшие на улицы люди оказывают давление на власть.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился ответить, обсуждал ли российский лидер Владимир Путин с Лукашенко жёсткие действия силовиков на акциях протеста. Представитель Кремля подчеркнул, что события в республике являются внутренним делом Минска.