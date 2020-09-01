В Минске ОМОН начал задержания протестующих студентов у стадиона «Динамо»

https://static.news.ru/photo/c316f90c-ec5b-11ea-853e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Бойцы ОМОНа в Минске начали задерживать возле стадиона «Динамо» студентов, вышедших на акцию протеста против результатов президентских выборов.

Как сообщает ТАСС, от основной группы протестующих откололись около 300 человек. Омоновцы на микроавтобусах подъехали к толпе студентов, после чего начались задержания. Часть протестующих попытались заблокировать полицейскую машину, чтобы отбить участников несанкционированной акции. Часть из них были задержаны силовиками.

Отмечается, что к студентам не применялись силовые методы. Их погрузили в микроавтобусы.