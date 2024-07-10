В Минске оценили действия Киева на общей границе Мезенцев: Киев концентрирует силы на границе Белоруссии

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Дмитрий Мезенцев

Концентрация украинских сил на границе с Белоруссией вписывается в политику Запада, заявил в интервью газете «Известия» государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Он подчеркнул, что оборонная доктрина Минска неизменна.

Гарантия защиты собственных границ и граждан с опорой на военную организацию государства, в том числе на потенциал территориальной обороны и народного ополчения. Это понятно и естественно, — сказал госсекретарь.

Мезенцев также напомнил, что в Белоруссии развернута совместная российско-белорусская региональная группировка войск. Сейчас действуют две программы Союзного государства по обеспечению инфраструктуры группировки и ее тыла. Они обеспечивают должный уровень безопасности на границах.

Россия и Белоруссия сотрудничают по базовым отраслям экономики, одной из которых является производство микроэлектроники, рассказала заместитель министра экономики Белоруссии Мария Мажинская. По ее словам, Москва и Минск в настоящий момент реализуют порядка 26 проектов.

Ранее министр промышленности Белоруссии Александр Ефимов заявил, что Минск заинтересован в формировании свободной торгово-экономической зоны Шанхайской организации сотрудничества в долгосрочной перспективе. По его словам, власти республики намерены повышать долю расчетов в национальных валютах и развивать транспортно-логистическую инфраструктуру.