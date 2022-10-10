В Минске назвали условие начала войны Белоруссии с Украиной Глава Минобороны Белоруссии Хренин: Минск не станет воевать с соседями, если с их стороны не будет провокаций

Фото: EPA/TASS

Виктор Хренин

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Минск не собирается вступать в вооруженные конфликты с Украиной и другими соседними странами, если они не будут делать «неправильных шагов» и устраивать провокаций. Таким образом он прокомментировал опасения Киева по поводу возможной агрессии со стороны Минска, передает БелТА.

У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас, мы с вами воевать не собираемся. Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги, значит, войны не будет, — сказал министр.

Он подчеркнул, что Минск предостерегает соседей от провокаций: если агрессии подвергнется «хоть один метр белоруской земли», то последует мгновенный и жесткий ответ, о чем уже предупреждал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Хренин также призвал соотечественников не паниковать, поскольку ситуация не настолько серьезная для этого. Он заверил, что вооруженные силы республики делают все для обеспечения безопасности населения.

Ранее стало известно, что Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. В Госдуме пояснили, что цель данного мероприятия — «снять обеспокоенность» властей и населения Белоруссии. Кроме того, данный шаг является «ответом на действия Польши, которая начала разворачивать воинские соединения на границе с Белоруссией». Необходимости участия совместных сил в СВО на Украине нет, подчеркнул глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Политолог Валерий Карбалевич в свою очередь допустил возможность отправки белорусских войск на Украину для участия в СВО без разрешения Лукашенко. По его словам, это может произойти, если объединенный контингент возглавит российский генерал.