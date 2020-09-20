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В Минске начались задержания протестующих

14:47, 20 сентября 2020 12
Фото: tutbylive/instagram.com

Белорусские силовики начали задерживать участников очередной демонстрации в Минске. Разгон протестующих проходит возле станции метро «Немига».

Здесь собрались несколько сотен человек. Когда колонна прошла несколько метров, подъехали автозаки. Люди разбежались в разные стороны, за ними побежали сотрудники в чёрной форме, сообщает корреспондент TUT.BY. Некоторых молодых людей задержали.

При этом, как сообщает Telegram-канал «Чай з малинавым варэннем», «точечные» задержания проходят и в других частях Минска. Задерживают в основном людей с флагами.

Акции протеста несогласных с итогами президентских выборов не стихают в Белоруссии с 9 августа. Наиболее многочисленные демонстрации проходят по выходным. Сегодня протестующие намереваются пройти «маршем справедливости» по центру столицы, чтобы принести к зданию Верховного суда портреты чиновников, которые, по их мнению, подлежат трибуналу. Аналогичные акции проходят и в других городах республики.

Накануне на женском марше в Минске задержали более 300 человек, писал NEWS.ru.

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