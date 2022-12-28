В Белоруссии проводится проверка готовности к переходу на военное время

Фото: МО Республики Беларусь

Мероприятия по переводу с мирного на военное время начались в Минске в рамках внезапной проверки боевой и мобилизационной готовности, сообщается на сайте Минобороны Белоруссии. Основной целью мероприятия названа проверка знаний военнослужащих и оценка их действий при приведении воинской части в высшие степени боевой готовности.

В соответствии с планом внезапных проверок уровня боевой и мобилизационной готовности <...> в Минской военной комендатуре проводится комплекс мероприятий по переводу с мирного на военное время, — сказано в сообщении.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко не исключил, что против его страны предпримут агрессивные действия, признаки которых, по его словам, наблюдаются со стороны соседних государств. Именно этим, по его словам, объясняется недавняя проверка сил немедленного реагирования в республике. Он отметил, что Белоруссия и Россия создали группировку вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству. По словам Лукашенко, эта группировка проводит тренировки, приобретающие больший масштаб в силу сложившейся ситуации и угроз.

19 декабря ВС Белоруссии завершили мероприятия по проверке боевой готовности войск республики. Боевое слаживание проводилось под руководством госсекретаря Совбеза страны Александра Вольфовича по поручению президента Александра Лукашенко.