В Минске началась многотысячная акция протеста

https://static.news.ru/photo/ef4589ee-f039-11ea-a908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В Минске и других крупных городах Белоруссии начались акции протеста против результатов президентских выборов, по итогам которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко.

Несколько тысяч белорусов вышли на «Марш единства» в 14:00. Накануне баллотировавшаяся в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое обращение к соотечественникам, в котором призвала всех прийти на эту акцию, сообщает Telegram-канал Nexta Live.

Власти подготовились к несогласованной акции протеста. На улицах Минска появились БТР и водомёты. Как сообщает TUT.BY, колонна военной техники, в том числе автозаки и водометы, появились на проспекте Независимости. Спецтехника также стоит около ж/д вокзала. Октябрьская площадь полностью по периметру огорожена турникетами.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста не согласных с итогами выборов президента, на которых, по официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и победила кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

NEWS.ru писал, что 5 сентября в Минске силовики задержали не более 30 человек. По словам пресс-секретаря ГУ МВД Минска Натальи Ганусевич, эти люди принимали участие в несанкционированных акциях протеста. Задержанных доставили в территориальные РУВД.