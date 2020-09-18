В Минске на женском марше трём участницам стало плохо

https://static.news.ru/photo/05f77890-fa8b-11ea-b6df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Henadz Zhinkov/Xinhua/Global Look Press

На несанкционированном шествии белорусских женщин в Минске троим митингующим понадобилась помощь врачей.

У одной из них случился эпилептический припадок. В результате, как рассказал корреспондент РИА Новости, ей на помощь прибыли две машины скорой помощи.

При этом силовики задержали несколько десятков участниц марша. Мероприятие почти завершилось. Акция проходила в центре белорусской столицы и стартовала от Комаровского рынка, где уже шестую неделю подряд собирается оппозиция Белоруссии. Участницы марша выбрали яркие наряды и блестящий макияж. Они отметили, что блёстками хотят привлечь внимание к себе и своим требованиям.

Уже шестую неделю подряд в стране проходят массовые демонстрации. Участники акций протеста требуют отставки президента Александра Лукашенко и считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а на выборах победила экс-кандидат Светлана Тихановская. После выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил бессменный глава республики, страну захлестнули акции протеста и забастовки на ведущих предприятиях страны. Митинги при этом сопровождались жёсткими задержаниями участников со стороны силовиков.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Как писал NEWS.ru, ранее МИД РФ оценил возможное участие Тихановской во встрече в Брюсселе.