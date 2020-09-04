В Минске на акциях протеста задержали не более 30 человек

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В субботу, 5 сентября, на территории Минска сотрудники правоохранительных органов задержали не более 30 человек. Об этом в разговоре с журналистами сообщила пресс-секретарь ГУ МВД столицы Белоруссии Наталья Ганусевич.

Ранее появились сведения, что в субботу в центре Минска на акцию протеста вышли студенты местных вузов. Вскоре силовики начали задерживать демонстрантов. Студентов задерживали на проспекте Независимости и не только. То же самое происходило и возле площади Якуба Колоса, куда дошли студенты Минского государственного лингвистического университета.

По словам Ганусевич, задержанные действительно есть. И их не более 30 человек.

Они доставлены в территориальные РУВД. Они принимали участие в несанкционированных акциях под негосударственнной символикой. Милиция на это реагировала, - цитирует пресс-секретаря ГУ МВД Минска ТАСС.

В Белоруссии уже 28-й день продолжаются протесты несогласных с результатами выборов президента. Победу на них одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов.

Оппозиция считает, что выборы были сфальсифицированы. Она создала так называемый Координационный совет, который должен вести переговоры с властью. Лукашенко убеждён, что в стране пытаются провести цветную революцию. Президент убеждён: происходящее финансируется из-за рубежа.

Как передавал NEWS.ru, в Минске стартовалаочередная акция протеста, которая получила название «женский марш мира».