В Минске милиция призвала разойтись участников митинга

Правоохранители призвали всех, кто вышел на несанкционированную акцию протеста в белорусской столице, покинуть улицы города и отправиться по домам.
В районе универмага «Беларусь» звучат громкоговорители, которые от имени милиции просят пришедших на Партизанский проспект
Участников акции предупреждают о возможности применения силы и спецсредств в случае неподчинения требованиям милиции, так как митинг не санкционирован.
При этом очевидцы сообщают, что число задержанных на несанкционированном митинге в столице Белоруссии возросло до полусотни человек. Колонне протестующих перегородили дорогу сотрудники правоохранительных органов в начале Партизанского проспекта.
В Минске и в других городах республики уже третий месяц не прекращаются акции протестов. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.
Как писал NEWS.ru, минская милиция начала применять спецсредства против протестующих.