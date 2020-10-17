В Минске милиция призвала разойтись участников митинга

https://static.news.ru/photo/e2821828-114d-11eb-b8d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Правоохранители призвали всех, кто вышел на несанкционированную акцию протеста в белорусской столице, покинуть улицы города и отправиться по домам.

В районе универмага «Беларусь» звучат громкоговорители, которые от имени милиции просят пришедших на Партизанский проспект разойтись , передает корреспондент РИА Новости.

Участников акции предупреждают о возможности применения силы и спецсредств в случае неподчинения требованиям милиции, так как митинг не санкционирован.

При этом очевидцы сообщают, что число задержанных на несанкционированном митинге в столице Белоруссии возросло до полусотни человек. Колонне протестующих перегородили дорогу сотрудники правоохранительных органов в начале Партизанского проспекта.

В Минске и в других городах республики уже третий месяц не прекращаются акции протестов. Их участники считают, что Александр Лукашенко выиграл последние президентские выборы лишь благодаря грубым фальсификациям, а настоящим победителем является Светлана Тихановская. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями.

Как писал NEWS.ru, минская милиция начала применять спецсредства против протестующих.