В Минске милиция начала отпускать задержанных на акциях протеста студентов

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Задержанные милицией на акциях протеста в Минске студенты покидают Ленинское РУВД. У здания их ждут родственники и друзья.

Как сообщает TUT.BY, в милиции остаются пять студентов, их увезли из Ленинского РУВД в ИВС на улице Окрестина, остальных вскоре должны отпустить.

Студенты Белорусского университета были задержаны на улице Карла Маркса, которая идёт параллельно проспекту Независимости. Правозащитный центр «Весна» ранее опубликовал список из 30 человек, которые оказались в милиции.

NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президент Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое обращение к соотечественникам. В нём она пригласила людей участвовать в «Марше единства», который должен пройти в стране 6 сентября.

Массовые акции протеста несогласных с результатами выборов в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Победу одержал бессменный глава государства Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы и победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.