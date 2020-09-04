В Минске милиция начала отпускать задержанных на акциях протеста студентов

Задержанные милицией на акциях протеста в Минске студенты покидают Ленинское РУВД. У здания их ждут родственники и друзья.
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Студенты Белорусского университета были задержаны на улице Карла Маркса, которая идёт параллельно проспекту Независимости. Правозащитный центр «Весна» ранее опубликовал список из 30 человек, которые оказались в милиции.
NEWS.ru писал, что экс-кандидат в президент Белоруссии Светлана Тихановская выпустила новое обращение к соотечественникам. В нём она пригласила людей участвовать в «Марше единства», который должен пройти в стране 6 сентября.
Массовые акции протеста несогласных с результатами выборов в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Победу одержал бессменный глава государства Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы и победила кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.
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