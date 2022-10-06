В Минске допустили создание НАТО ударных групп против Белоруссии и России Глава МО Белоруссии Хренин допустил возможность формирования ударных групп НАТО против республики и России

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

НАТО может сформировать ударные группы против России и Белоруссии на основе своих сил, сосредоточенных в соседних странах, считает белорусский министр обороны Виктор Хренин. В Telegram-канале ведомства он отметил, что в настоящее время происходит беспрецедентное наращивание присутствия воинских формирований США и Североатлантического альянса в Восточной Европе.

Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах натовские формирования могут стать основой для создания ударных группировок против Российской Федерации и Республики Беларусь как ее ближайшего союзника, — заявил министр.

По его словам, сегодня явные признаки непосредственной подготовки Альянса к развязыванию агрессии не наблюдаются, но опасность остается. Хренин указал, что сейчас в Европе на постоянной основе находятся свыше 60 тысяч американских военных, оснащенных современным ударным вооружением, еще около 35 тысяч — в Восточной Европе, из которых более 22 тысяч сконцентрированы в Польше и странах Балтии. Министр отметил, что они смогут наносить удары по всей территории Белоруссии.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что республика никогда ни на кого не нападала и не намерена делать этого в будущем. Он также подчеркнул, что население Белоруссии не будет мобилизовано для участия в военной операции на Украине.