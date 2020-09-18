В Минске бойцы ОМОНа задержали журналиста

https://static.news.ru/photo/139317a0-fa92-11ea-a9e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Ещё нескольких человек, в том числе одного представителя СМИ задержали бойца ОМОН Белоруссии на проспекте Сурганова в центре столицы.

Силовики забирали людей у бизнес-центра «Европа» примерно спустя полчаса после предыдущих задержаний. Рядом со здание у бизнес-центра остановились два микроавтобуса с омоновцами, которые вышли из них и не объясняя причин начали задержания.

При этом на одном из мужчин был надет жилет с надписью «Пресса», а один из них держал в руках штатив. Однако это не остановило омоновцев и они забрали журналиста, предположительно одного из местных каналов, передаёт корреспондент РИА Новости.

До этого в Минске завершился женский марш. Акция проходила в центре белорусской столицы и стартовала от Комаровского рынка, где уже шестую неделю подряд собирается оппозиция Белоруссии. Участницы марша выбрали яркие наряды и блестящий макияж. Они отметили, что блёстками хотят привлечь внимание к себе и своим требованиям.

Уже шестую неделю подряд в стране проходят массовые демонстрации. Участники акций протеста требуют отставки президента Александра Лукашенко и считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а на выборах победила экс-кандидат Светлана Тихановская. После выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил бессменный глава республики, страну захлестнули акции протеста и забастовки на ведущих предприятиях страны. Митинги при этом сопровождались жёсткими задержаниями участников со стороны силовиков.

В первые дни акций в отношении митингующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водомёты, светошумовые гранаты, резиновые пули. За первые дни, согласно официальным данным, более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, тогда в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

Как писал NEWS.ru, ранее правозащитники сообщили о более 140 задержаниях на женском марше в Минске.