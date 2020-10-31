В Минск въехала бронетехника с пулемётами

https://static.news.ru/photo/36c18300-1c2b-11eb-ac51-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sputnik/РИА Новости

Бронированные вездеходы с пулемётами на крыше были замечены в Минске. В воскресенье в белорусской столице планируется традиционная акция протеста.

Очевидцы увидели на улицах не только десять БТР, которые охраняют резиденцию президента Белоруссии во время протестов, но и колонну броневездеходов с крупнокалиберными пулемётами, которая двигалась по проспекту Победителей. Военная техника была без номеров, она проследовала в сторону стелы «Минск — город-герой», сообщает «Интерфакс».

Ранее президент страны Александр Лукашенко предупредил участников акций протеста, что в ответ на их действия силовики будут действовать жёстко. Он подчеркнул, что властям страны «отступать некуда».

Как писал NEWS.ru, КГБ страны разыскивает группы, прошедшие диверсионную подготовку. Некоторое время назад спецслужбы задержали четырёх человек с оружием и хорошим снаряжением, которые оказались сторонниками неназванного анархистского движения. Начальник отдела следственного управления спецслужбы Константин Бычек заявил, что формирование преступной группы происходило на территории Украины.

В Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста. Вышедшие на улицы люди считают, что прошедшие в стране президентские выборы были сфальсифицированы и победу на них одержал не Александр Лукашенко, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская.