В Минск приехал Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в белорусскую столицу с рабочим визитом.
Об этом сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства. По её данным, целью визита российского министра является обсуждение «вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России»,
Накануне, 15 сентября, в Брестскую область Белоруссии прибыли российские десантники. Там они примут участие в совместных учениях «Славянское братство — 2020».
Ранее NEWS.ru писал о том, что 14 сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Их встреча продлилась более четырёх часов.
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