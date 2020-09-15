В Минск приехал Сергей Шойгу

https://static.news.ru/photo/ca1f0cc0-f7fb-11ea-8475-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в белорусскую столицу с рабочим визитом.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства. По её данным, целью визита российского министра является обсуждение «вопросов двустороннего военного сотрудничества Беларуси и России», передаёт РБК.

Накануне, 15 сентября, в Брестскую область Белоруссии прибыли российские десантники. Там они примут участие в совместных учениях «Славянское братство — 2020».

Ранее NEWS.ru писал о том, что 14 сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Их встреча продлилась более четырёх часов.