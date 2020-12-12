В Минобороны РФ сообщили об обстановке в Карабахе

https://static.news.ru/photo/581c7024-3d4f-11eb-b83b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Российский контингент миротворческих сил продолжает выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха, на 23 наблюдательных постах они ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контролируют соблюдение режима прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, — говорится в информационном бюллетене министерства.

Уточняется, что за сутки российские миротворцы обеспечили безопасное возвращение в Нагорный Карабах 634 беженцев. Также за прошедшие 24 часа они провели инженерную разведку и разминирование местности в Степанакерте, очистили 8 га территории, 7 км дорог, 50 зданий, обнаружили и вывезли для уничтожения более 50 неразорвавшихся боеприпасов.

Всего в ходе разминирования в Нагорном Карабахе с 23 ноября очищены от неразорвавшихся боеприпасов 156,97 га территории, 38,1 км дорог, 375 домостроений, в том числе 8 социально значимых объектов, обнаружены и обезврежены 4811 взрывоопасных предметов, — говорится в сообщении Минобороны.

Кроме того, миротворцы обеспечивают безопасность работы восстановительной бригады по ремонту объектов инфраструктуры. За сутки им удалось восстановить 500 метров и одну опору линий электропередачи и 800 метров дублирующего газопровода в районе поселения Лысогорский. В Мардакерте восстановлены 18 домов и 5,3 км линий электропередачи.

Врачи выездной бригады оказали амбулаторно-поликлиническую помощь 23 местным жителям Айгестана. Всего российские военные медики помогли 471 жителю Нагорного Карабаха, среди которых 54 ребёнка.

Как писал NEWS.ru, силы Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана провели «вынужденную антитеррористическую операцию» в окрестностях посёлка Гадрут в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в совместном заявлении СГБ и Минобороны республики. В результате диверсионных действий армянских вооружённых отрядов погибли четыре и были ранены двое военнослужащих Азербайджана, ранение получил также один гражданский.

После инцидента со стрельбой в Гадрутском районе Нагорного Карабаха миротворцы довели до сторон конфликта требование о соблюдении режима полного прекращения огня.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.