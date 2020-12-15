В Минобороны РФ рассказали о ситуации в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/22958034-3eef-11eb-84c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он напомнил, что российским контингентом миротворческих сил в регионе осуществляется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

По словам представителя военного ведомства, за сутки с территории Армении вернулись ещё 566 беженцев. В общей сложности за время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение более 39,7 тысячи человек.

Российские миротворцы продолжают сбор сведений о пропавших без вести в ходе конфликта в Нагорном Карабахе. Офицерами российских миротворческих сил обработано 485 телефонных обращений, поступивших по «горячей линии», — цитирует выступление Конашенкова на брифинге РИА Новости.

Он также отметил, что за сутки от взрывоопасных предметов очищено еще 9,5 километра дорог. В целом инженерными российские сапёры разминировали 175 гектаров местности, более 49 километров дорог, свыше 400 домов и социальных объектов. Также обнаружено и обезврежено около 5 тысяч взрывоопасных предметов.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

12 декабря в Минобороны Азербайджана заявили , что были вынуждены ответить на провокационные действия армянской стороны в Нагорном Карабахе. Силы Службы госбезопасности (СГБ) страны провели вынужденную антитеррористическую операцию в окрестностях посёлка Гадрут, сообщили в оборонном ведомстве. 13 декабря командующий российскими миротворцами в зоне конфликта Рустам Мурадов констатировал нормализацию обстановки.

14 декабря Баку и Ереван обменялись военнопленными по принципу «всех на всех», писал NEWS.ru. Ереван передал 12 человек, а Баку — 44.