В Минобороны РБ назвали число прибывающих в Белоруссию российских военных Минобороны РБ: в Белоруссию из России приедет около девяти тысяч военных

Фото: Министерство обороны РФ

Помощник министра обороны РБ Валерий Ревенко заявил, что в рамках развертывания совместной группировки войск из России в Белоруссию приедет порядка девяти тысяч военнослужащих. На своей странице в Twitter он написал, что передислокация займет несколько дней. Первые бойцы уже начинают прибывать в республику. Минобороны России эту информацию не подтверждает.

Первые эшелоны с российскими военнослужащими, входящими в состав РГВ (с), начали прибывать в РБ. Передислокация займёт несколько дней. Общая численность составить чуть менее 9 тысяч человек. Более подробная информация будет доведена на брифинге для военных атташе 17 октября, — написал Ревенко.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Такое решение было принято для защиты от угроз национальной безопасности. Накануне утром в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск участвует в военной операции России, всячески поддерживая ее. Президент республики подчеркнул, что страна контролирует, чтобы ее границы с Польшей и Литвой не были нарушены, а также чтобы эти государства не нанесли удар «в спину российским войскам». Белорусский лидер добавил, что так было изначально. Кроме того, Лукашенко указал на то, что сейчас республика «лечит и кормит» россиян и украинцев, а также предоставляет убежище беженцам с Украины, которых в сутки прибывает по 400–500 человек.