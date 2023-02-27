В Минобороны Казахстана ответили на слухи о поставках военной техники Киеву Минобороны Казахстана опровергло сообщения о поставках военной техники Украине

Фото: Министерство обороны Республики Казахстан

Казахстан не отправлял и не собирается отправлять украинским солдатам военную технику, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны республики. Ведомство уточнило, что в стране официально наложен запрет на экспорт вооружения куда бы то ни было.

Информация распространяемая в социальных сетях о якобы отправке казахстанской военной техники в Украину не соответствует действительности. <...> Кроме того, сообщаем, что с 27 августа 2022 года введен запрет на экспорт вооружения и военной техники, — говорится в сообщении.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором показана якобы переброска военной техники из Казахстана на Украину. В Астане заявили, что изображенное на кадрах оружие отправлялось на плановый ремонт, а сама запись является архивной.

Ранее МИД Казахстана заявил, что Астана поддерживает предложенный Китаем мирный план из 12 пунктов, призванный урегулировать украинский конфликт. По словам представителей ведомства, документ соответствует уставу ООН. Дипломаты указали, что инициатива Пекина демонстрирует его уважение к территориальной целостности, суверенитету и независимости всех участвующих в боевых действиях государств. Она призвана завершить кровопролитие, считают в МИД республики.