В Баку заявили, что ВС Армении 16 раз обстреляли границу с Азербайджаном Минобороны Азербайджана: ВС Армении 16 раз обстреляли границу с Азербайджаном за сутки

Фото: mil.am

В Минобороны Азербайджана заявили, что за сутки ВС Армении 19 раз обстреляли позиции азербайджанских военных, при этом 16 обстрелов пришлись по армяно-азербайджанской границе, в Кельбаджарском и Лачинском районах. В ведомстве уточнили, три раза из 19 огонь был открыт со стороны военизированных структур Армении на территории Азербайджана, где дислоцируются российские миротворцы.

Остальные три случая зафиксированы членами незаконного армянского вооруженного формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, обстреливая позиции азербайджанской армии. Потерь личного состава и техники нет, — сообщили в военном ведомстве.

Накануне в Минобороны Азербайджана заявили, что ВС Армении открыли огонь по позициям военных Азербайджана, расположенным в населенном пункте Еллия в Кельбаджарском районе у государственной границы республики.

26 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переходе под контроль Баку города Лачин, а также сел Забух и Сус Лачинского района в Карабахе. По его словам, азербайджанская армия разместилась в Лачине. За два дня до этого контингент миротворцев ВС РФ передислоцировался на новую дорогу, построенную Баку в объезд Лачина.