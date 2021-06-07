В Минобороны Азербайджана сообщили о спокойной обстановке на границе

https://static.news.ru/photo/da8815ee-c68f-11eb-acc7-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В настоящий момент обстановка на границе Азербайджана и Армении спокойная. Нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Об этом в разговоре с журналистами 6 июня заявил руководитель пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы. Его слова приводит РИА Новости.

До этого в СМИ была обнародована информация от армянского Минобороны. Согласно приведённым сведениям, накануне азербайджанская сторона вела огонь на границе близ села Кут Гегаркуникской области страны.

Даргяхлы опроверг эти данные. Он сказал, что ситуация на границе спокойная.

Никакого нарушения режима прекращения огня не зафиксировано. Распространенное Министерством обороны Армении сообщение в очередной раз является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе, — подчеркнул глава пресс-службы ведомства.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Исполняющий обязанности армянского премьер-министра Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своём поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее стало известно, что пресс-секретарь ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» Нигяр Этибар сообщила о подрыве на мине азербайджанских журналистов. В МИД Азербайджана рассказали, что их гибель является свидетельством целенаправленного минирования территорий военными Армении при отступлении.