В Минобороны Азербайджана перечислили причины операции в Карабахе МО Азербайджана: причинами операции в Карабахе стали обстрелы и минирования

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Армянские вооруженные формирования в Карабахе подвергали обстрелам азербайджанские войска, вели военно-инженерные работы, укрепляя огневые точки, подтягивали бронетехнику, а также проводили разведку и диверсии, минируя сопредельные, ранее уже разминированные территории, заявил на брифинге в Баку глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов. По его словам, которые приводит NEWS.ru, вся эта деятельность грубо нарушала положения трехстороннего соглашения Азербайджана, Армении и России, заключенного в ноябре 2020 года и стала причиной контртеррористической операции.

На установленных минах в районе села Ходжавенд в ночь на вторник подорвалось несколько автомобилей с работниками гражданских и силовых ведомств, есть погибшие и раненые. Во вторник в 11.45 на Агдамском направлении подразделения армянской армии открыли пулеметный и минометный огонь по позициям Вооруженных сил Азербайджана, в результате чего были ранено двое солдат. В этих условиях, в целях обеспечения безопасности азербайджанских гражданских лиц и военных, Азербайджан начал локальную антитеррористическую операцию, — подчеркнул Эйвазов.

Министерство обороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции в Карабахе во вторник, 19 сентября. Основной ее целью, по словам представителей министерства, является восстановление конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что азербайджанская армия будет наносить удары исключительно по военным объектам, гражданские и инфраструктурные объекты не атакуются.

О начале антитеррористических мероприятий в Карабахе проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.