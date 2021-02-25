В Минобороны Армении заявили о недопустимости вовлечения армии в политику

https://static.news.ru/photo/5ff21388-7771-11eb-a14b-96000091f725_660.jpg Фото: Багдасарян/Photolure/ТАСС

В связи с кризисом в Армении Министерство обороны страны выступило с официальным заявлением. Ведомство заявило, что недопустимо вовлекать военных в политические процессы.

Вооружённые силы Республики Армении надёжно защищают границы нашей родины и обеспечивают безопасность. Армия — аполитичная структура, любые попытки вовлечь вооружённые силы в какой-либо политический процесс недопустимы. Каждая такая попытка угрожает стабильности и безопасности Армении. Минобороны отреагирует на подобные действия, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как премьер-министр страны Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства.

К призыву военных присоединилось оппозиционное «Движение за спасение родины». Бывший президент Армении Роберт Кочарян также солидаризировался с требованием об отставке Пашиняна. Сам премьер, его противники и сторонники вышли на улицы Еревана. Пашинян призвал своих последователей к спокойствию в условиях напряжённой обстановки. По его словам, с оппозицией необходимо вести диалог. Также во время шествия со своими сторонниками по улицам Еревана он сообщил, что не собирается бежать из страны.

Ранее NEWS.ru писал, что у политиков, представляющих прежнюю власть Армении в вооружённых силах республики, есть сторонники. Им не место в армии, заявил Никол Пашинян. Он уверен, что «народ не допустит военного переворота в Армении».