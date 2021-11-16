В Минобороны Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном

МИД Азербайджана возложил ответственность за нынешнюю напряжённость на границе на военно-политическое руководство Армении. По мнению азербайджанской стороны, Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в Карабахе, а также в делимитации границ с Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Азербайджанская сторона считает, что Ереван целенаправленно нагнетает ситуацию, и напомнила о том, как около 60 армянских солдат попытались саботировать ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Всё это показывает, что Армения не заинтересована...