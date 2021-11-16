В Минобороны Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном

В Минобороны Армении рассказали о ситуации на границе с АзербайджаномМинобороны Армении заявило о соблюдении режима прекращении огня на границе с Азербайджаном
Договорённость с Азербайджаном о режиме прекращения огня на восточном направлении в основном соблюдается. По состоянию на 10:00 по армянскому времени 17 ноября обстановка на восточном участке границы спокойная. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.
По данным армянского оборонного ведомства, в результате столкновений с азербайджанской армией на границе погиб один, взяты в плен 13 военнослужащих. Судьба ещё24 человек пока неизвестна, связь с ними потеряна. В настоящее время ведётся интенсивная работа по поиску военнослужащих. Две боевые позиции перешли под контроль Азербайджана.