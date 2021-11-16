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В Минобороны Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило о соблюдении режима прекращении огня на границе с Азербайджаном
09:45, 17 ноября 2021
В Минобороны Армении рассказали о ситуации на границе с Азербайджаном
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Договорённость с Азербайджаном о режиме прекращения огня на восточном направлении в основном соблюдается. По состоянию на 10:00 по армянскому времени 17 ноября обстановка на восточном участке границы спокойная. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.

По данным армянского оборонного ведомства, в результате столкновений с азербайджанской армией на границе погиб один, взяты в плен 13 военнослужащих. Судьба ещё24 человек пока неизвестна, связь с ними потеряна. В настоящее время ведётся интенсивная работа по поиску военнослужащих. Две боевые позиции перешли под контроль Азербайджана.

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