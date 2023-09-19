В Минобороны Армении прокомментировали ситуацию на границе МО Армении: ситуация на границе республики относительно стабильная

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Министерство обороны Армении сообщило, что на границах республики сохраняется относительно стабильная обстановка. Заявление прозвучало на фоне того, как Азербайджан развернул антитеррористическую операцию в Карабахе.

Ситуация на границах РА сравнительно стабильная, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Минобороны Азербайджана ранее объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформировано о проведении операции. На этом фоне уже распространилось видео поражения армянского зенитно-ракетного комплекса Тор, предположительно, в Ханкенди.

До этого в Баку заявили, что власти Армении готовятся к военному нападению на Азербайджан. В МИД республики уточнили, что армянские военнослужащие рыли траншеи на границе, строили заградительные сооружения, а также готовили личный состав и военную технику. Кроме того, в ведомстве утверждали, что Ереван пытается всячески подорвать процесс нормализации отношений с Баку.