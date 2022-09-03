Минобороны Армении опровергло заявления Баку об обстрелах на границе

Фото: primeminister.am

В Минобороны Армении назвали дезинформацией заявления об обстрелах ВС страны позиций Азербайджана на востоке от армяно-азербайджанской границы. На сайте ведомства отметили, что ситуация в Карабахе относительно стабильная и находится под полным контролем ВС республики.

Минобороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, заявив, что подразделения ВС РА в предыдущие дни открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы. Ситуация на границе относительно стабильная, она находится под полным контролем ВС РА, — говорится в сообщении.

3 сентября в Минобороны Азербайджана заявили, что за сутки ВС Армении 19 раз обстреляли позиции азербайджанских военных, при этом 16 обстрелов пришлись по армяно-азербайджанской границе, в Кельбаджарском и Лачинском районе. В ведомстве уточнили, что три раза из 19 огонь был открыт со стороны военизированных структур Армении на территории Азербайджана, где дислоцируются российские миротворцы.

Накануне в Минобороны Армении заявили, что ВС Азербайджана обстреляли армянский военный автомобиль на востоке от границы. Отмечалось, что со стороны Армении потерь нет.

В Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщили, что ВС Армении открыли огонь по позициям военных Азербайджана, расположенным в населенном пункте Еллия в Кельбаджарском районе у государственной границы республики.