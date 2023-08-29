В Минфине Белоруссии рассказали, чем оплачивают валютные долги Минфин Белоруссии: Минск оплачивает валютные долги белорусским рублем

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Белоруссия провела очередные выплаты по одному из выпусков государственных еврооблигаций, сообщает EADaily со ссылкой на информацию Минфина республики. Речь идет о $18,6 млн в эквиваленте, то есть инвесторы получат не доллары и евро, а белорусские рубли.

Средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк», — отметили в белорусском ведомстве.

По информации EADaily, весной 2022 года санкции Запада практически полностью лишили Белоруссию возможности работать с иностранными банками и счетами. В связи с этим Совет министров республики принял решение перечислять иностранным инвесторам доходы по ценным бумагам в национальной валюте по официальному курсу на дату платежа.

После этого платежный агент Citibank N.A. London Branch перестал выполнять свои обязательства по обслуживанию белорусских валютных долгов. При этом министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов отмечал, что некоторые держатели бондов согласны принимать белорусские рубли.

Ранее экс-глава банка «Открытие» Михаил Задорнов назвал одной из неочевидных причин ослабления российского рубля «зависшие» рупии. По его словам, Россия поставила Индии нефть на $30 млрд, в то время как импорт из этой страны составил примерно $7 млрд.