В Минэнерго РБ оценили сроки запуска первого блока БелАЭС после ремонта Минэнерго РБ: первый энергоблок БелАЭС запустят во второй половине декабря

Фото: belaes.by

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) планируется ввести в работу во второй половине декабря, сообщил журналистам заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк. По его словам, которые приводит пресс-служба Минэнерго РБ, основные работы в рамках планово-предупредительного ремонта уже завершены.

Первый энергоблок [БелАЭС] находится в планово-предупредительном ремонте. Основные работы завершены, во второй половине декабря блок будет включен в сеть, все работы идут по графику, — сказал он.

В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России компенсировать нарушение сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС. По его словам, российская сторона предложила два варианта компенсации: цену на ядерное топливо как для российских АЭС, а также гарантию в пять лет на основные узлы станции.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заверил, что в требованиях Лукашенко нет никакой политической подоплеки. По его словам, вопрос компенсации является корпоративным. При этом он отметил, что в первую очередь важно разобраться, по каким причинам задерживается ввод в эксплуатацию БелАЭС, и уточнил, что белорусский лидер всегда защищает национальные компании.