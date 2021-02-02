В Минэнерго Белоруссии рассказали о работе первого энергоблока БелАЭС

https://static.news.ru/photo/7bc23c6a-6569-11eb-957c-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/bel.atom

В Министерстве энергетики Белоруссии рассказали о выработке первого миллиарда киловатт-часов электроэнергии первым энергоблоком БелАЭС.

Первый энергоблок Белорусской атомной станции с момента включения в объединённую энергосистему страны выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии, — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В середине января Минэнерго Белоруссии сообщило о выведении первого энергоблока на максимальную мощность. В министерстве уточнили, что тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке продолжатся статические и динамические испытания.

Атомная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт является российско-белорусским проектом. Она возведена неподалёку от города Островец в Гродненской области. В октябре 2020-го состоялся пуск ядерного реактора. Ожидается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022-го.

Как сообщал NEWS.ru, первый энергоблок Белорусской атомной электростанции отключили после срабатывания системы защиты генератора 16 января. Причиной срабатывания системы защиты стала опытно-промышленная эксплуатация, в рамках которой специалисты проводят проверку систем оборудования. По информации ведомства, в районе станции сохранялся нормальный радиационный фон.