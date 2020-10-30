В МИД Украины заявили о риске потери безвизового режима с ЕС

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Украина может потерять безвизовый режим с Евросоюзом и поддержку западных партнёров, если властям не удастся справиться с конституционным кризисом. Об этом в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» на телеканале «Украина» заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Если не будет найдено системное решение для этой проблемы, которую создал Конституционный суд своим решением, то пострадает не только безвизовый режим. Мы потеряем поддержку стран, с которыми у нас наибольшая международная торговля, которые больше всего поддерживают украинские реформы, которые поддерживают нас в борьбе с российской агрессией, — заявил Кулеба.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Владимир Зеленский внёс в парламент проект закона о признании ничтожным решения Конституционного суда об изменениях в антикоррупционном законодательстве и досрочном прекращении полномочий состава КС.

Документ содержит три статьи: «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах», «Восстановление конституционного судопроизводства» и третью статью, определяющую вступление законопроекта в силу на следующий день после опубликования его в парламентской газете «Голос Украины».