В МИД Украины заявили, что страна не будет вести прямой диалог с Донбассом

Киев не будет вести прямой диалог с Донбассом на переговорах советников «нормандской четвёрки» (Германия, Украина, Россия, Франция), заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Россия будет настаивать на диалоге и вновь получит отказ, сообщает ТАСС.

Думаю, что снова Россия будет настаивать на прямом диалоге. Снова получит от нас отказ, но у дипломатии нет другого пути, кроме как говорить и искать решение, не пересекая свои красные линии, — считает Кулеба.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Франции Эммануэля Макрона. По его мнению, заявления Зеленского не говорят о готовности немедленно заняться выполнением Минских соглашений, однако всё равно дают надежду на решение конфликта. Он отметил, что Владимир Путин пока не созванивался с французским лидером после вчерашних переговоров в Киеве.

Представитель Кремля также подтвердил, что 10 февраля состоится встреча политсоветников «нормандского формата». Песков отметил, что для России положительные результаты переговоров связаны только с реализацией Минских соглашений.

Ранее Макрон по итогам переговоров с Зеленским резюмировал, что украинский лидер подтвердил готовность Киева выполнять Минские соглашения. По его словам, эти договорённости являются лучшей защитой территориальной целостности Украины, а Франция ставит своей целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели.