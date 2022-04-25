18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Страны СНГ

В МИД России оценили позицию Армении и Азербайджана по Украине

Глава департамента МИД России назвал взвешенной позицию Армении и Азербайджана по Украине
09:54, 25 апреля 2022
В МИД России оценили позицию Армении и Азербайджана по Украине Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Москва считает взвешенной позицию Баку и Еревана по Украине, заявил в интервью РИА Новости директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. По его словам, это особенно ценно в условиях беспрецедентного внешнего давления и антироссийской кампании со стороны Запада.

Мы прекрасно понимаем, с каким давлением внешних сил сталкивается руководство Азербайджана и Армении и ценим то, что и в Баку, и в Ереване при выстраивании внешнеполитического курса руководствуются прежде всего собственными национальными интересами, — сказал дипломат.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна долгие годы сталкивалась с двойными стандартами со стороны большого числа стран. Он пояснил, что в годы оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении другие государства не хотели называть это оккупацией, хотя все факты были налицо. Подобное же сейчас, по его словам, происходит в ситуации вокруг Украины.

В свою очередь глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным высоко оценил роль российского миротворческого контингента в Карабахе и подчеркнул роль российского лидера в прекращении огня и военных действий на территории. Стороны договорились активизировать взаимодействие в трёхстороннем формате вместе с Азербайджаном, а также о совместном противодействии односторонним санкциям.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео