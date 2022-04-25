В МИД России оценили позицию Армении и Азербайджана по Украине

Москва считает взвешенной позицию Баку и Еревана по Украине, заявил в интервью РИА Новости директор четвёртого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар. По его словам, это особенно ценно в условиях беспрецедентного внешнего давления и антироссийской кампании со стороны Запада.

Мы прекрасно понимаем, с каким давлением внешних сил сталкивается руководство Азербайджана и Армении и ценим то, что и в Баку, и в Ереване при выстраивании внешнеполитического курса руководствуются прежде всего собственными национальными интересами, — сказал дипломат.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна долгие годы сталкивалась с двойными стандартами со стороны большого числа стран. Он пояснил, что в годы оккупации азербайджанских территорий со стороны Армении другие государства не хотели называть это оккупацией, хотя все факты были налицо. Подобное же сейчас, по его словам, происходит в ситуации вокруг Украины.

В свою очередь глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным высоко оценил роль российского миротворческого контингента в Карабахе и подчеркнул роль российского лидера в прекращении огня и военных действий на территории. Стороны договорились активизировать взаимодействие в трёхстороннем формате вместе с Азербайджаном, а также о совместном противодействии односторонним санкциям.